На одеському ринку виявили 13 нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В ході проведення загальнодержавної операції "Мігрант" оперативниками Управління протидії злочинам, пов‘язаним з торгівлею людьми спільно з прикордонниками та працівниками територіальних міграційних підрозділів на найбільшому українському промтоварному ринку виявлено 13 іноземців, які незаконно перебували на території нашої держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.
Наразі усі вони запрошені до територіальних міграційних підрозділів для встановлення обставин перетину державного кордону та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування іноземців на території України.
Відносно дев‘яти з них прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з подальшою забороною в’їзду на територію України терміном на 3 роки.
Нагадаємо, прикордонники Південного регіонального управління ДПСУ, спільно із представниками Державної міграційної служби України в Одеській області провели спецоперацію з протидії нелегальній міграції.
В результаті ефективної взаємодії прикордонники та працівники міграційної служби 2 березня виявили в одному із готелів міста 120 громадян Індії, 1 громадянина Іраку, 1 громадянина Туреччини та 2 громадян Пакистану, які проживали в Одесі з порушенням правил перебування та реєстрації іноземців на території України.