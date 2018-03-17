В Одесской области задержали похитителей человека, которые требовали за его освобождение 200 тыс. долларов

ОДЕССА-КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранители Одесской области совместно с коллегами из семи регионов Украины разоблачили злоумышленников, которые похищали людей и требовали деньги за их освобождение. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУ ЧП в Одесской области.