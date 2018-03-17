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На Одещині затримали викрадачів людини, які вимагали за її звільнення 200 тис. доларів

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронці Одещини спільно із колегами із семи регіонів України викрили зловмисників, які викрадали людей та вимагали гроші за їх звільнення. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області.

До складу злочинної групи, створеної на етнічній основі, входили вихідці з Кавказького регіону, які спеціалізуються на незаконному позбавленні волі громадян з метою вимагання за їх звільнення викупу в особливо великих розмірах.

Зокрема, поліцейські встановили факт викрадення у листопаді 2017 року жителя міста Одеса. За його звільнення зловмисники вимагали у рідних 200 тисяч доларів США.

У результаті вжитих заходів правоохоронці встановили шість безпосередніх виконавців злочину. Також встановлено осіб, які сприяли зловмисникам у здійсненні їх намірів.

У результаті обшуків виявлено та вилучено речові докази у справі, транспортні засоби та арсенал зброї. Серед вилученого — кілька пістолетів, автомат, помпова рушниця, кулемет. Крім того, вилучено гранати, одна з яких — саморобна, набої різного калібру, а також штик-ножі і наручники.

“Прокуратурою Одеської області шістьом злочинцям оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Стосовно чотирьох затриманих суд Одеси обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави терміном на 60 діб. Місцезнаходження ще двох зловмисників наразі встановлюється. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, депутату на Одещині підпалили авто, відкрито провадження.

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