В Одесской области грузовик протаранил авто журналиста

"На меня и Михаила Кузаконя совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправлено въехал в машину. Водитель выпрыгнул из авто ещё на ходу и побежал. Водитель скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Пришлось открыть огонь. Михаил тоже цел. На улице играли дети", - утверждает Козьма.

Кроме того, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области сообщили, что по факту событий в Овидиопольском районе было начато уголовное производство.

"Сегодня, 2 августа, в 10:38 в полицию поступило сообщение о том, что в с. Красный Хутор с автомобилем "Тойота", который стоял на обочине дороги, на большой скорости столкнулся грузовик. В результате столкновения никто не пострадал. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста Виталия "Сармата" Олешко.