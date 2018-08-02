На Одещині вантажівка протаранила авто журналіста

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Напад на громадського діяча Михайла Кузаконя і та журналіста Григорія Козьму було скоєно в Одеській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Григорій Козьма, передає УНН.

"На мене і Михайла Кузаконя було скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину. Водій вистрибнув з авто ще на ходу і побіг. Водій втік на мопеді, який чекав на нього заздалегідь. За моїй пам'яті їх було троє. Я встиг вистрибнути і залишився цілий. Михайло теж цілий. На вулиці гралися діти", - стверджує Козьма.

Крім того, у відділі комунікації ГУНП в Одеській області повідомили, що за фактом подій в Овідіопольському районі було розпочато кримінальне провадження.

"Сьогодні, 2 серпня, о 10:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Червоний Хутір з автомобілем "Тойота", який стояв на узбіччі дороги, на великій швидкості зіткнулася вантажівка. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Водій вантажного автомобіля з місця події втік. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство)", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють працівники поліції. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста Віталія "Сармата" Олешка. 

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