В Одесской области будут судить экс-судью за вынесение заведомо неправосудного решения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одесской области будут судить экс-судью, которая позволила истцу приступить к исполнению обязанностей директора одного из частных обществ, осуществить продажу нежилых помещений общества и вывести из его счетов средства в сумме 4 млн 348 тыс грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Малиновского районного суда. Она обвиняется в постановлении судьей заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в ноября 2014 г. обвиняемая вынесла заведомо неправосудное определение об обеспечении иска. Постановление фактически позволило истцу приступить к исполнению обязанностей директора одного из частных обществ, осуществить продажу нежилых помещений общества и вывести из его счетов средства в сумме 4 млн 348 тыс грн по фиктивным договорам на приобретение материалов, выполнение работ и оказание услуг.
Постановлением Апелляционного суда Одесской области постановление, вынесенное обвиняемой, отменен в связи с ее незаконностью. Решением Высшего совета правосудия обвиняемая освобождена от должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.
В 2016 году Малиновский районный суд Одессы вынес решение, которым признал недействительным три договора купли-продажи нежилых помещений.
Сейчас убытки, причиненные в результате незаконного решения судьи, полностью возмещены.
В случае доказательства вины, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, двух судей ВС отправили в отставку.