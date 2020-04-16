В Одесской области будут судить экс-судью за вынесение заведомо неправосудного решения

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одесской области будут судить экс-судью, которая позволила истцу приступить к исполнению обязанностей директора одного из частных обществ, осуществить продажу нежилых помещений общества и вывести из его счетов средства в сумме 4 млн 348 тыс грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.