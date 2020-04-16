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В Одесской области будут судить экс-судью за вынесение заведомо неправосудного решения

В Одесской области будут судить экс-судью за вынесение заведомо неправосудного решения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одесской области будут судить экс-судью, которая позволила истцу приступить к исполнению обязанностей директора одного из частных обществ, осуществить продажу нежилых помещений общества и вывести из его счетов средства в сумме 4 млн 348 тыс грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Малиновского районного суда. Она обвиняется в постановлении судьей заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в ноября 2014 г. обвиняемая вынесла заведомо неправосудное определение об обеспечении иска. Постановление фактически позволило истцу приступить к исполнению обязанностей директора одного из частных обществ, осуществить продажу нежилых помещений общества и вывести из его счетов средства в сумме 4 млн 348 тыс грн по фиктивным договорам на приобретение материалов, выполнение работ и оказание услуг.

Постановлением Апелляционного суда Одесской области постановление, вынесенное обвиняемой, отменен в связи с ее незаконностью. Решением Высшего совета правосудия обвиняемая освобождена от должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.

В 2016 году Малиновский районный суд Одессы вынес решение, которым признал недействительным три договора купли-продажи нежилых помещений.

Сейчас убытки, причиненные в результате незаконного решения судьи, полностью возмещены.

В случае доказательства вины, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, двух судей ВС отправили в отставку.

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