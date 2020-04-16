На Одещині судитимуть екссуддю за винесення завідомо неправосудного рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Одещині судитимуть екссуддю, яка дозволила позивачу приступити до виконання обов’язків директора одного з приватних товариств, здійснити продаж нежитлових приміщень товариства та вивести з його рахунків кошти у сумі 4 млн 348 тис грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Малиновського районного суду. Вона обвинувачується у постановленні суддею завідомо неправосудної ухвали, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року обвинувачена винесла завідомо неправосудну ухвалу про забезпечення позову. Ухвала фактично дозволила позивачу приступити до виконання обов’язків директора одного з приватних товариств, здійснити продаж нежитлових приміщень товариства та вивести з його рахунків кошти у сумі 4 млн 348 тис грн за фіктивними договорами на придбання матеріалів, виконання робіт та надання послуг.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області ухвалу, винесену обвинуваченою, скасовано у зв’язку з її незаконністю. Рішенням Вищої ради правосуддя обвинувачену звільнено з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.
У 2016 році Малиновський районний суд міста Одеси виніс рішення, яким визнав недійсним три договори купівлі-продажу нежитлових приміщень.
Наразі збитки, завдані у результаті незаконного рішення судді, повністю відшкодовані.
У разі доведення вини, обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, двох суддів ВС відправили у відставку.