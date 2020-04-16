На Одещині судитимуть екссуддю за винесення завідомо неправосудного рішення

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Одещині судитимуть екссуддю, яка дозволила позивачу приступити до виконання обов’язків директора одного з приватних товариств, здійснити продаж нежитлових приміщень товариства та вивести з його рахунків кошти у сумі 4 млн 348 тис грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.