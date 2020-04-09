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Двох суддів ВС відправили у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На засіданні Вищої ради правосуддя 9 квітня 2020 року розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку. ВРП відправила у відставку 17 суддів, із яких двоє - судді Верховного суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.

Так, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Валентину Курило з посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду та Ірину Саприкіну з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

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Також ВРП відправила у відставку Григорія Русакова з посади судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області, Ларису Смірнову з посади судді Північного апеляційного господарського суду, Павла Черевка з посади судді Одеського апеляційного суду, Василя Багрія з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду, Ігоря Сащенка з посади судді Харківського апеляційного суду, Сергія Сьору з посади судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області, Романа Піддубного з посади судді Харківського апеляційного суду, Валерія Бездітка з посади судді Харківського апеляційного суду, Федора Вотьканича з посади судді Закарпатського апеляційного суду, Ірину Живоглядову з посади судді Дніпровського апеляційного суду, Лідію Золотарьову з посади судді Київського районного суду міста Харкова, Юлію Мазуренко з посади судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Олександра Струкова з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави, Ольгу Шахову з посади судді Чернігівського апеляційного суду та Ярослава Чопенка з посади судді Харківського апеляційного суду.

Як раніше повідомляв УНН, наразі в Україні серед суддів більше жінок – 2 771, ніж чоловіків – 2 517.

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