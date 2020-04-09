Двух судей ВС отправили в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На заседании Высшего совета правосудия 9 апреля 2020 года рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке. ВРП отправила в отставку 17 судей, из которых двое - судьи Верховного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности.
Так, ВСУ решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке Валентину Курило с должности судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда и Ирину Сапрыкину с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
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Также ВСП отправил в отставку Григория Русакова с должности судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области, Ларису Смирнову с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, Павла Черевко с должности судьи Одесского апелляционного суда, Василия Багрия с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда, Игоря Сащенко с должности судьи Харьковского апелляционного суда, Сергея Сьору с должности судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Полтавской области, Романа Пиддубного с должности судьи Харьковского апелляций ого суда, Валерия Бездитко с должности судьи Харьковского апелляционного суда, Федора Вотьканич с должности судьи Закарпатского апелляционного суда, Ирину Живоглядову с должности судьи Днепровского апелляционного суда, Лидию Золотарёву с должности судьи Киевского районного суда города Харькова, Юлию Мазуренко с должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области, Александра Струкова с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы, Ольгу Шахову с должности судьи Черниговского апелляционного суда и Ярослава Чопенко с должности судьи Ха ркивського апелляционного суда.
Как ранее сообщал УНН, сейчас в Украине среди судей больше женщин - 2771, чем мужчин - 2517.