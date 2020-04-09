Двух судей ВС отправили в отставку

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На заседании Высшего совета правосудия 9 апреля 2020 года рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке. ВРП отправила в отставку 17 судей, из которых двое - судьи Верховного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности.