Експерти дали прогнози щодо подальшого політичного клімату в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Експерти дали прогнози щодо подальшого політичного клімату в Україні. Більшість (51%) вважає, що в Україні введуть НС для боротьби з епідемією, а понад 40% очікують на дефолт та масові заворушення. Про це йдеться у результатах дослідження “Політичний квартал” від фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
"Впродовж найближчих трьох місяців половина опитаних експертів вважає імовірним запровадження надзвичайного стану для боротьби з епідемією – 51%. Високою є також ймовірність неплатоспроможності України та оголошення дефолту за зовнішніми зобов’язаннями, а також масових мітингів та протестів – 42%", - йдеться у результатах дослідження.
Повідомляється, що на думку експертів, у найближчі три місяці найімовірніше не відбудеться формування нового антикризового уряду – 35% ймовірності; малоймовірним є фактичне визнання так званих “ДНР/ЛНР” і початок прямих переговорів з їхніми представниками – 33%. Найменші шанси опитані дають відставці Президента України – 23%.
Додамо, що опитування "Політичний квартал: весна 2020" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Всього опитано 58 експертів.
Раніше УНН повідомляв, що діяльність Президента України Володимира Зеленського на своїй посаді експерти оцінюють переважно як неефективну.