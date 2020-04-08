Эксперты дали прогнозы относительно дальнейшего политического климата в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Эксперты дали прогнозы относительно дальнейшего политического климата в Украине. Большинство (51%) считает, что в Украине введут ЧС для борьбы с эпидемией, а более 40% ожидают дефолт и массовые беспорядки. Об этом говорится в результатах исследования "Политический квартал" от фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.
"На протяжении ближайших трех месяцев половина опрошенных экспертов считает вероятным введение чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией - 51%. Высока и вероятность неплатежеспособности Украины и объявления дефолта по внешним обязательствам, а также массовых митингов и протестов - 42%", - говорится в результатах исследования.
Сообщается, что по мнению экспертов, в ближайшие три месяца скорее всего не произойдет формирование нового антикризисного правительства - 35% вероятности; маловероятно фактическое признание так называемых "ДНР/ЛНР" и начало прямых переговоров с их представителями - 33%. Наименьшие шансы опрошенные дают отставке Президента Украины - 23%.
Добавим, что опрос "Политический квартал: весна 2020" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Всего опрошено 58 экспертов.
Ранее сообщал, что деятельность Президента Украины Владимира Зеленского на своем посту эксперты оценивают преимущественно как неэффективную.