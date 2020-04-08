КИЕВ. 9 апреля. УНН. Эксперты дали прогнозы относительно дальнейшего политического климата в Украине. Большинство (51%) считает, что в Украине введут ЧС для борьбы с эпидемией, а более 40% ожидают дефолт и массовые беспорядки. Об этом говорится в результатах исследования "Политический квартал" от фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.