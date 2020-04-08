Діяльність Зеленського на посаді Президента неефективна - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Діяльність Президента України Володимира Зеленського на своїй посаді експерти оцінюють переважно як неефективну. Про це йдеться у результатах експертного опитування “Політичний квартал: січень-березень 2020” фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
“Діяльність Президента Зеленського на посаді опитані експерти оцінюють переважно як неефективну. Відносно нейтральні оцінки стосовно своєї ефективності Президент отримав тільки у частині комунікації зі суспільством та щодо боротьби з епідемією COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
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Так, за п’ятибальною шкалою, ця робота оцінена на 2,6 та 2,5 бала відповідно. Найгірше у Зеленського з кадровою політикою — тут можна спостерігати майже мінімальні оцінки — 1,5 бала. Низько оцінені також спроби врегулювання конфлікту на Донбасі — 1,9 бала, ініціювання реформ — 2,0 та ведення зовнішньої політики — 2,1 бала.
Додамо, що опитування “Політичний квартал: весна 2020” проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Всього опитано 58 експертів.
Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-26 січня 2020 року, Президент України Володимир Зеленський став лідером у рейтингу довіри українців – йому довіряють 59% опитаних. У той час, як рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс.