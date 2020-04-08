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Деятельность Зеленского на должности Президента неэффективна - эксперты

Деятельность Зеленского на должности Президента неэффективна - эксперты

Киев  •  УНН

 • 26467 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Деятельность Президента Украины Владимира Зеленского на своем посту эксперты оценивают преимущественно как неэффективную. Об этом говорится в результатах экспертного опроса "Политический квартал январь-март 2020" фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

"Деятельность Президента Зеленского на должности опрошенные эксперты оценивают преимущественно как неэффективную. Относительно нейтральные оценки относительно своей эффективности Президент получил только в части коммуникации с обществом и по борьбе с эпидемией COVID-19", - говорится в сообщении.

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Так, по пятибалльной шкале, эта работа оценена на 2,6 и 2,5 балла соответственно. Хуже у Зеленского с кадровой политикой - здесь можно наблюдать почти минимальные оценки - 1,5 балла. Низко оценены также попытки урегулирования конфликта на Донбассе - 1,9 балла, инициирование реформ - 2,0 и ведения внешней политики - 2,1 балла.

Добавим, что опрос "Политический квартал: весна 2020" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Всего опрошено 58 экспертов.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-26 января 2020 года, Президент Украины Владимир Зеленский стал лидером в рейтинге доверия украинцев - ему доверяют 59% опрошенных. В то время, как уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

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