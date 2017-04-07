В Одесской области будут судить депутата, который заказал убийство главы сельсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по уголовному производству в отношении бывшего депутата Сухолиманского сельского совета Овидиопольского района Одесской области, который на почве личных неприязненных отношений заказал убийство председателя этого сельсовета. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной республики Крым.
"Неприязненные отношения сложились между указанными лицами из-за отказа председателя сельского совета предоставить депутату земельный участок в пределах Сухолиманский сельского совета, с нарушением действующего законодательства, на подставное лицо. Кроме того, указанный депутат трижды баллотировался на главу Сухолиманского сельского совета, однако жители выбирали действующего председателя сельсовета", - говорится в сообщении.
Также сотрудниками прокуратуры установлено, что указанное лицо искало киллера на территории полуострова Крым.
Во время досудебного расследования следователями было получено достаточно доказательств для направления в суд обвинительного акта в отношении указанного лица по ч.2 ст.14 (приготовление к преступлению), п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Как сообщал УНН 7 апреля, депутата в Николаеве признали виновным в коррупционном правонарушении.