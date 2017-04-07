На Одещині судитимуть депутата, який замовив вбивство сільського голови
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього депутата Сухолиманської сільскої ради Овідіопольського району Одеської області, який на ґрунті особистих неприязних стосунків замовив вбивство голови цієї сільради. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Автономної республіки Крим.
"Неприязні стосунки склались між зазначеними особами через відмову голови сільської ради надати депутату земельну ділянку в межах Сухолиманської сільської ради, з порушенням чинного законодавства, на підставну особу. Крім того, вказаний депутат тричі балотувався на голову Сухолиманської сільської ради, однак жителі села обирали діючого голову сільради", - йдеться у повідомленні.
Також співробітниками прокуратури встановлено, що вказана особа шукала кілера на території півострову Крим.
Під час досудового розслідування слідчими було здобуто достатньо доказів для направлення до суду для розгляду обвинувального акту стосовно вказаної особи за ч.2 ст.14 (готування до злочину), п.11 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Вказаній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Як повідомляв УНН 7 квітня, депутата у Миколаєві визнали винним у корупційному правопорушенні.