В Одесской области Силы обороны ликвидировали очередную морскую мину

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“Одесская область. Силы обороны обнаружили и ликвидировали очередную морскую мину. Контролируемый подрыв в море осуществили специалисты ВМС ВСУ”, — написал Братчук.

Противокорабельную мину сорвало с креплений штормом и волнами несло в сторону берега. Военно-морские силы предупреждают, что в украинских морях и на их берегах все еще опасно и призывают быть осторожными.

Напомним

1 января, на Одесской области волнами выбросило на берег противокорабельную мину. Она была оперативно ликвидирована.