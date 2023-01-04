В Одесской области Силы обороны ликвидировали очередную морскую мину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, что в области в море ликвидировали очередную российскую морскую мину, передает УНН.
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“Одесская область. Силы обороны обнаружили и ликвидировали очередную морскую мину. Контролируемый подрыв в море осуществили специалисты ВМС ВСУ”, — написал Братчук.
Противокорабельную мину сорвало с креплений штормом и волнами несло в сторону берега. Военно-морские силы предупреждают, что в украинских морях и на их берегах все еще опасно и призывают быть осторожными.
Напомним
1 января, на Одесской области волнами выбросило на берег противокорабельную мину. Она была оперативно ликвидирована.