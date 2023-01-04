На Одещині Сили оборони ліквідували чергову морську міну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в області в морі ліквідували чергову російську морські міну, передає УНН.
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“Одещина. Сили оборони виявили і ліквідували чергову морську міну. Контрольований підрив у морі здійснили фахівці ВМС ЗСУ”, — написав Братчук.
Протикорабельну міну зірвало з кріплень штормом і хвилями несло у бік берега. Військово-морські сили попереджають, що в українських морях та на їхніх берегах все ще небезпечно та закликають бути обережними.
Нагадаємо
1 січня, на Одещині хвилями викинуло на берег протикорабельну міну. Її було оперативно ліквідовано.