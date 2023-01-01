Біля узбережжя Одеської області винесло морську міну: її знешкоджили

Цитата

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що міну було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Доповнення

На Миколаївщині в районі Коблевого 27 грудня вибухнула морська міна, яку прибило до берега.