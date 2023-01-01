Біля узбережжя Одеської області винесло морську міну: її знешкоджили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні, 1 січня, на Одещині хвилями викинуло на берег протикорабельну міну. Її було оперативно ліквідовано. Про це повідомило ВМС, пише УНН.
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"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини", - ідеться у повідомленні.
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Зазначається, що міну було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
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На Миколаївщині в районі Коблевого 27 грудня вибухнула морська міна, яку прибило до берега.