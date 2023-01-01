Возле побережья Одесской области вынесло морскую мину: ее обезвредили

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14:16 • 14452 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 34901 просмотра

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КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января, в Одесской области волнами выбросило на берег противокорабельную мину. Она была оперативно ликвидирована. Об этом сообщило ВМС, пишет УНН.

Цитата

"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую вынесло на побережье", - говорится в сообщении. 

Детали 

Отмечается, что мина была оперативно ликвидирована подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

В Николаевской области в районе Коблево 27 декабря взорвалась морская мина, которую прибило к берегу.

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