В Одесской области расследуют гибель морпеха
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Одесской области продолжается расследование по факту смерти военнослужащего, которая произошла 25 августа в одной из воинских частей морской пехоты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
"Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины в уголовном производстве следователем Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области 25.08.2019 задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении матросу С. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч . 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, во время несения службы в суточном наряде матрос С. выстрелил в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последнему причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты погиб.
Сейчас в уголовном производстве осуществлен осмотр места происшествия, допрошен и проведен следственный эксперимент с подозреваемым, продолжаются допросы военнослужащих части.
Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.
Досудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области.
Напомним, в Черниговской области военного, которого подозревают в убийстве сослуживца, взяли под стражу без альтернативы залога.