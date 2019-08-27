На Одещині розслідують загибель морпіха

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Одеській області триває розслідування за фактом смерті військовослужбовця, що сталася 25 серпня в одній із військових частин морської піхоти. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Південного регіону.

"За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України у кримінальному провадженні слідчим Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області 25.08.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру матросу С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти загинув.

Наразі у кримінальному провадженні здійснено огляд місця події, допитано та проведено слідчий експеримент із підозрюваним, тривають допити військовослужбовців частини.

Також до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовлено клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, на Чернігівщині військового, якого підозрюють у вбивстві товариша по службі, взяли під варту без альтернативи застави.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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