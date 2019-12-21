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В Одесской области чиновники сельсовета требовали 87 тыс. долларов у предпринимателя

В Одесской области чиновники сельсовета требовали 87 тыс. долларов у предпринимателя

Киев  •  УНН

 • 11688 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц Затоковского поселкового совета на взятке в 87 тысяч долларов, которые они требовали у частного предпринимателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила депутата, члена исполкома, и временно исполняющего обязанности главы Затоковского поселкового совета на вымогательстве неправомерной выгоды. Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от местного предпринимателя 87 тысяч долларов за разрешение на разработку проектов и выделения трех земельных участков в курортной зоне", - говорится в сообщении.

Указано, что задержали депутата при получении первой части взятки в размере 11 тысяч долларов. В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще 1 миллион 240 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении злоумышленникам объявления о подозрениях. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе остановили незаконное строительство яхт-клуба.

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