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На Одещині посадовці сільради вимагали 87 тис. доларів у підприємця

На Одещині посадовці сільради вимагали 87 тис. доларів у підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Одещині СБУ викрила посадовців Затоківської селищної ради на хабарі у 87 тисяч доларів, які вони вимагали у приватного підприємця. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

"На Одещині Служба безпеки України викрила депутата, члена виконкому, і тимчасово виконуючого обов'язки голови Затоківської селищної ради на вимаганні неправомірної вигоди. Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від місцевого приватного підприємця 87 тисяч доларів за дозвіл на розробку проектів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що затримали депутата під час отримання першої частини хабара у розмірі 11 тисяч доларів. У ході обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили ще 1 мільйон 240 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення зловмисникам оголошення про підозри. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі зупинили незаконне будівництво яхт-клубу.

Українські Національні Новини

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