В Одесской области перевозчиков обеспечили топливом на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Одесской области водителей общественного транспорта обеспечили дополнительным количеством горюче-смазочных материалов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и застревания транспорта. Об этом в ходе брифинга рассказал директор департамента морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской ОГА Александр Гайдук, передает УНН.
Детали
По его словам, в начале осени департаментом был издан приказ для обеспечения устойчивой работы транспорта. Одним из пунктов документа было обеспечить подвижной состав дополнительным количеством горюче-смазочных материалов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и застревания транспорта.
Также руководство автостанций должно было провести дополнительный инструктаж с личным составом по организации перевозки пассажиров во время неблагоприятных погодных условий.
Напомним
Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что регион готов к зиме, причем не на бумаге, а реально. Ежедневно соответствующие службы работают над проверкой всех механизмов обеспечения жителей области теплом, светом, водой.
Но сценарии могут быть разными.
«И свет, и вода – принимаем во внимание все факторы. Мы не надеемся, что почему-то будут стрелять, а почему-то – нет. Учитывая вчерашний день и коварство врага», - добавил он.