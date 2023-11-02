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В Одесской области перевозчиков обеспечили топливом на зиму

Киев • УНН

 • 128269 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Одесской области водителей общественного транспорта обеспечили дополнительным количеством горюче-смазочных материалов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и застревания транспорта. Об этом в ходе брифинга рассказал директор департамента морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской ОГА Александр Гайдук, передает УНН.

В Одесской области перевозчиков обеспечили топливом на зиму

Детали

По его словам, в начале осени департаментом был издан приказ для обеспечения устойчивой работы транспорта. Одним из пунктов документа было обеспечить подвижной состав дополнительным количеством горюче-смазочных материалов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и застревания транспорта.

Также руководство автостанций должно было провести дополнительный инструктаж с личным составом по организации перевозки пассажиров во время неблагоприятных погодных условий.

Напомним

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что регион готов к зиме, причем не на бумаге, а реально. Ежедневно соответствующие службы работают над проверкой всех механизмов обеспечения жителей области теплом, светом, водой.

Но сценарии могут быть разными.

«И свет, и вода – принимаем во внимание все факторы. Мы не надеемся, что почему-то будут стрелять, а почему-то – нет. Учитывая вчерашний день и коварство врага», - добавил он.

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