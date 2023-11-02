На Одещині перевізників забезпечили паливом на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Одещині водіїв громадського транспорту забезпечили додатковою кількістю паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та застрягнення транспорту. Про це у ході брифінгу розповів директор департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку Одеської ОВА Олександр Гайдук, передає УНН.
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За його словами, на початку осені департаментом було видано наказ для забезпечення сталої роботи транспорту. Одним з пунктів документу було забезпечити рухомий склад додатковою кількістю паливно-мастильних матеріалів у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та застрягнення транспорту.
Також керівництво автостанцій мало провести додатковий інструктаж з особовим складом щодо організації перевезення пасажирів під час несприятливих погодних умов.
Нагадаємо
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що регіон готовий до зими, причому не на папері, а реально. Щодня відповідні служби працюють над перевіркою всіх механізмів забезпечення мешканців області теплом, світлом, водою.
Але сценарії можуть бути різними.
«І світло, і вода – беремо до уваги всі фактори. Ми не сподіваємося, що чомусь стрілятимуть, а чомусь – ні. З огляду на вчорашній день та підступність ворога», - додав він.