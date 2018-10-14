В Одесской области перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 октября. УНН. В поселке Затока Одесской области местные перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья, сообщает корреспондент УНН.
Движение транспорта перекрыто в районе станции "Солнечная". Люди протестуют против передачи земельных участков в прибрежной зоне для застройки. Они уже заявили, что акция бессрочная. В мероприятии принимают участие около сотни митингующих. На месте работают правоохранители, чтобы не допустить провокаций и столкновений.
Полиция пытается договориться с митингующими по восстановлению движения транспорта. Отметим, что участники акции пропускают автомобили экстренных служб.
Напомним, вблизи села Весняное Николаевской области около 200 человек перекрыли автодорогу "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" и требовали перераспределить бюджетные средства местного тубдиспансера.