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На Одещині перекрили трасу, протестуючи проти забудови узбережжя

На Одещині перекрили трасу, протестуючи проти забудови узбережжя

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У селищі Затока Одеської області місцеві перекрили трасу, протестуючи проти забудови узбережжя, повідомляє кореспондент УНН.

Рух транспорту перекрито у районі станції "Сонячна". Люди протестують проти передачі земельних ділянок у прибережній зоні для забудови. Вони вже заявили, що акція безстрокова. У заході беруть участь близько сотні мітингувальників. На місці працюють правоохоронці, аби не допустити провокацій та сутичок.

Поліція намагається дійти згоди із мітингувальниками щодо відновлення руху транспорту. Зазначимо, що учасники акції пропускають автомобілі екстрених служб.

Нагадаємо, поблизу села Весняне Миколаївської області близько 200 людей перекрили автодорогу "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" і вимагали перерозподілити бюджетні кошти місцевого тубдиспансеру.

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