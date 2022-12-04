В Одесской области ликвидировали очередную мину, которую вынесло штормом - ВМС ВСУ

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"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, оперативное командование "Юг" напомнило, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег подобных снарядов. В ведомстве отметили, что гражданам следует учитывать это при организации досуга и пребывания на указанных территориях.

Напомним

В Изюмском районе Харьковской области двое мужчин на автомобиле наехали на взрывное устройство. В результате они погибли на месте происшествия.