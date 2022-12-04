На Одещині ліквідували чергову міну, яку винесло штормом - ВМС ЗСУ

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"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою, оперативне командування "Південь" нагадало, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних снарядів. У відомстві наголосили, що громадянам слід враховувати це під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях.

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В Ізюмському районі на Харківщині двоє чоловіків на автомобілі наїхали на вибуховий пристрій. В результаті вони загинули на місці події.