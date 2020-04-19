В Одесской области количество больных на COVID-19 возросло до 121 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 13:00 в Одесской области количество подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, достигло 121 человека. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Только поступило сообщение о новых случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 13:00 19-го апреля зарегистрировано 121 подтвержденный случай COVID-19", - написал Куцый.
По его словам, заболевшие - из Одессы, Измаила, Подольска, Беляевки и Овидиопольского, Килийского, Тарутинского, Ивановского и Белгород-Днестровского районов.
Из них - 6 женщин в возрасте от 29 до 75 лет и 3-летняя девочка, а также 6 мужчин от 29 до 70 лет и 9-летний мальчик.
Как сообщалось в УНН, в Украине по состоянию на 9:00 19 апреля было зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 112 - в Одесской области.