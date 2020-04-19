На Одещині кількість хворих на COVID-19 зросла до 121 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на 13:00 в Одеській області кількість підтверджених випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, сягнула 121 особи. Про це у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Щойно надійшло повідомлення про нові випадки захворювання на коронавірус. Станом на 13:00 19-го квітня зареєстровано 121 підтверджений випадок COVID-19", - написав Куций.
З його слів, захворілі — з Одеси, Ізмаїлу, Подільську, Біляївки та Овідіопольського, Кілійського, Тарутинського, Іванівського й Білгород-Дністровського районів.
З них — 6 жінок віком від 29 до 75 років та 3-річна дівчинка, а також 6 чоловіків від 29 до 70 років та 9-річний хлопчик.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 19 квітня було зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 112 - в Одеській області.