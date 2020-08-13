В Одесской области два человека заблудились в катакомбах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Одесской области нашли и вывели наружу двух людей, которые накануне потерялись в катакомбах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"12 августа в 19:32... поступило сообщение, что 2 человека находятся в неизвестном колодце по адресу: Беляевский район, село Холодная Балка, улица Прилиманская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию спасателями было установлено, что 11 августа четыре человека с недостатками слуха и речи зашли в катакомбы со стороны улицы Прилиманской в селе Холодная Балка.
"12 августа, ориентировочно в 17:00, двое из них вышли с другой стороны, еще двое 1994 и 1999 годов рождения - заблудились", - добавляется в сообщении.
Спасатели ГСЧС совместно со спелеологом и общественной организации "Поиск" Украинской спелеологической ассоциации спустились в катакомбы и начали поиски пропавших.
Так, 13 августа в 01:50 пропавшие найдены и выведены наружу в удовлетворительном состоянии здоровья.
Напомним, возле поселка Широкий Луг на Закарпатье четыре парня заблудились в лесу собирая чернику.