На Одещині двоє людей заблукали у катакомбах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Одещині відшукали та вивели назовні двох людей, які напередодні загубилися у катакомбах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"12 серпня о 19:32…надійшло повідомлення, що 2 людини знаходяться у невідомому колодязі за адресою: Біляївський район, село Холодна Балка, вулиця Прилиманська", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю рятувальників було встановлено, що 11 серпня четверо людей із вадами слуху та мовлення зайшли у катакомби зі сторони вулиці Прилиманська у селі Холодна Балка.
"12 серпня, орієнтовно о 17:00, двоє з них вийшли з іншого боку, ще двоє 1994 та 1999 років народження – заблукали", - додається у повідомленні.
Рятувальники ДСНС спільно зі спелеологом та громадською організацєю "Пошук" Української спелеологічної асоціації спустились у катакомби та розпочали пошуки зниклих.
Так, 13 серпня о 01:50 зниклих знайдено та виведено назовні у задовільному стані здоров’я.
Нагадаємо, біля селища Широкий Луг на Закарпатті чотири хлопці заблукали у лісі збираючи чорниці.