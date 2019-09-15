В Одесской области ребенок сгорел в подожженном им же сене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В одном из сел Болградского района Одесской области 5-летний мальчик играя поджег стог сена и погиб в нем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
По предварительным данным, мальчик играл возле копны сена со своей 7-летней сестрой. При себе он имел зажигалку, с помощью которой играя поджигал сено.
Когда произошло возгорание, сестра побежала к матери, а та сразу вызвала пожарных.
"Затушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место были направлены следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса.
Напомним, в Киевской области 6-летний мальчик выпал из окна.