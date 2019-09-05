В Киевской области 6-летний мальчик выпал из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Киево-Святошинском районе 6-летний мальчик выпал с окна третьего этажа. Об этом сообщил начальник ГУНП в области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Киево-Святошинском районе 6-летний мальчик упал с 3 этажа. Родители оставили его с бабушкой, которая на мгновение отвлеклась, и произошел несчастный случай", - сообщил Небытов.
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По его словам, ребенок выжил, хотя и травмировался.
Напомним, в Киевской области из окон домов выпало два ребенка.