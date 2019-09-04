На Київщині з вікон будинків випало дві дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Одразу два випадки падіння дітей з вікон з перервою у декілька годин сталися у Борисполі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
За результатами перевірки першого випадку правоохоронці встановили, що 3-річний малюк випав з вікна другого поверху кімнати, поки мати пішла на кухню готувати їжу. Повернувшись за кілька хвилин побачила, що сина там вже не було.
Визирнувши на вулицю вона вгледіла, що хлопчик лежить на траві на москітній сітці. Відразу спустившись донизу, жінка взяла малюка та самостійно відвезла до лікарні. Мати дитини пояснила, що син і раніше вилазив на підвіконня і вона не раз робила йому зауваження.
Наразі хлопчик перебуває у лікарні із черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями.
Із травмами у лікарні перебуває і 4-річний малюк, який випав з балкону другого поверху. Щоправда, його стан тяжкий. Наразі він у реанімації.
За результатами перевірки обставин з’ясувалося, що батько привіз сина до бабусі, аби та пригледіла за ним. Повернувшись з кухні до кімнати жінка хлопчика не побачила, а побачила відкриті на балкон двері та розірвану москітну сітку. Визирнувши, вгледіла малюка на траві, спустилася та відвезла його до лікарні, повідомивши про це батькові.
Нагадаємо, у Харківській області дитина віком 1 рік і 10 місяців випала з вікна другого поверху.