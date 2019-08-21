Однорічна дівчинка впала з вікна на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Харківській області дитина віком 1 рік і 10 місяців випала з вікна другого поверху. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області.
Повідомлення про те, що до Сахновщинської лікарні доставлена дівчинка віком 1 рік і 10 місяців з травмами голови, надійшло до поліції 20 серпня о 11:40.
Поліцейські встановили, що дитина випала з вікна другого поверху. Дівчинка перебувала вдома з 11-річною сестрою, поки батьки були на роботі. Вікно в кімнаті було відчинене.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Донецькій області дівчинка віком 1,8 років, граючись, випала з вікна з другого поверху.