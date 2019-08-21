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Однорічна дівчинка впала з вікна на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Харківській області дитина віком 1 рік і 10 місяців випала з вікна другого поверху. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області.

Повідомлення про те, що до Сахновщинської лікарні доставлена дівчинка віком 1 рік і 10 місяців з травмами голови, надійшло до поліції 20 серпня о 11:40.

Поліцейські встановили, що дитина випала з вікна другого поверху. Дівчинка перебувала вдома з 11-річною сестрою, поки батьки були на роботі. Вікно в кімнаті було відчинене.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Донецькій області дівчинка віком 1,8 років, граючись, випала з вікна з другого поверху. 

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Кримінал та НП

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