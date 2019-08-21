Годовалая девочка выпала из окна в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Харьковской области ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев выпал из окна второго этажа. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
Сообщение о том, что в Сахновщинскую больницу доставлена девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев с травмами головы, поступило в полицию 20 августа в 11:40.
Полицейские установили, что ребенок выпал из окна второго этажа. Девочка находилась дома с 11-летней сестрой, пока родители были на работе. Окно в комнате было открыто.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области девочка в возрасте 1,8 лет, играя, выпала из окна со второго этажа.