На Одещині загинув дворічний хлопчик, який випав з вікна

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. В місті Чорноморськ Одеської області після падіння з вікна п’ятого поверху загинув дворічний хлопчик. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Як з'ясували правоохоронці, родина приїхала з сусідньої області на відпочинок. Зупинилися у своїй чорноморській квартирі.

Трагедія сталася, коли мама з бабусею пішли у справах, а малюк залишився з дідусем.

Дідусь відразу ж викликав медиків, проте спроби врятувати дитину виявилися марними – від отриманих травм хлопчик помер.

За наявною у поліції інформацією, родина загиблого малюка характеризується позитивно, на профілактичних обліках не перебувала.

За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, у Київській області з вікон будинків випало дві дитини.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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