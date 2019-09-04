На Одещині загинув дворічний хлопчик, який випав з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В місті Чорноморськ Одеської області після падіння з вікна п’ятого поверху загинув дворічний хлопчик. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Як з'ясували правоохоронці, родина приїхала з сусідньої області на відпочинок. Зупинилися у своїй чорноморській квартирі.
Трагедія сталася, коли мама з бабусею пішли у справах, а малюк залишився з дідусем.
Дідусь відразу ж викликав медиків, проте спроби врятувати дитину виявилися марними – від отриманих травм хлопчик помер.
За наявною у поліції інформацією, родина загиблого малюка характеризується позитивно, на профілактичних обліках не перебувала.
За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження. Слідство триває.
Нагадаємо, у Київській області з вікон будинків випало дві дитини.