В Одесской области погиб двухлетний мальчик, который выпал из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В городе Черноморск Одесской области после падения из окна пятого этажа погиб двухлетний мальчик. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Как выяснили правоохранители, семья приехала из соседней области на отдых. Остановились в своей черноморской квартире.
Трагедия произошла, когда мама с бабушкой пошли по делам, а малыш остался с дедушкой.
Дедушка сразу же вызвал медиков, однако попытки спасти ребенка оказались тщетными - от полученных травм мальчик скончался.
По имеющейся у полиции информации, семья погибшего малыша характеризуется положительно, на профилактических учетах не состояла.
По факту смерти ребенка начато уголовное производство. Следствие продолжается.
Напомним, в Киевской области из окон домов выпало два ребенка.