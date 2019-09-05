На Київщині 6-річний хлопчик випав з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Києво-Святошинському районі 6-річний хлопчик випав із вікна третього поверху. Про це повідомив начальник ГУНП в області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У Києво-Святошинському районі 6-річний хлопчик впав з 3 поверху. Батьки залишили його із бабусею, яка на мить відволіклася, і стався нещасний випадок", - повідомив Нєбитов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині загинув дворічний хлопчик, який випав з вікна
За його словами, дитина вижила, хоч і травмувалась.
Нагадаємо, на Київщині з вікон будинків випало дві дитини.