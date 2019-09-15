На Одещині дитина згоріла у підпаленому нею ж сіні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В одному із сіл Болградського району Одещини 5-річний хлопчик граючись підпалив копицю сіна і загинув у ній. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
За попередніми даними, хлопчик грався біля копиці сіна зі своєю 7-річною сестрою. При собі він мав запальничку, за допомогою якої граючись підпалював сіно.
Коли сталося займання, сестра побігла до матері, а та одразу викликала пожежних.
"Загасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопця. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії та вирішують питання про порушення справи за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу.
Нагадаємо, на Київщині 6-річний хлопчик випав з вікна.