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В Одесской области мужчина переделывал травматическое оружие на огнестрельное и продавал его

В Одесской области мужчина переделывал травматическое оружие на огнестрельное и продавал его

Киев  •  УНН

 • 10634 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 июня. УНН. В г. Раздельная Одесской области 60-летний мужчина переделывал пистолеты травматического действия в огнестрельное оружие, через своих знакомых искал покупателей и продавал ее. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Установлено, что злоумышленник покупал газовые пистолеты и пистолеты травматического действия в магазинах, после чего самостоятельно переделывал их в огнестрельное оружие. Покупателей он искал через своих знакомых.

"В ходе проведения санкционированного обыска у правонарушителя было обнаружено и изъято переделанный пистолет Retay Eaglex, который он также планировал продать. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Ужгороде местный житель, который является подозреваемым в незаконном обращении с оружием, пытался сбыть гранату и патроны.

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