В Одесской области мужчина переделывал травматическое оружие на огнестрельное и продавал его

Установлено, что злоумышленник покупал газовые пистолеты и пистолеты травматического действия в магазинах, после чего самостоятельно переделывал их в огнестрельное оружие. Покупателей он искал через своих знакомых.

"В ходе проведения санкционированного обыска у правонарушителя было обнаружено и изъято переделанный пистолет Retay Eaglex, который он также планировал продать. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Ужгороде местный житель, который является подозреваемым в незаконном обращении с оружием, пытался сбыть гранату и патроны.