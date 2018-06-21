На Одещині чоловік переробляв травматичну зброю на вогнепальну і продавав її

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Київ • УНН

 • 10652 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 21 червня. УНН. У м. Роздільна Одеської області 60-річний чоловік переробляв пістолети травматичної дії у вогнепальну зброю, через своїх знайомих шукав покупців і продавав її. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Встановлено, що зловмисник купував газові пістолети та пістолети травматичної дії в магазинах, після чого самостійно переробляв їх у вогнепальну зброю. Покупців він шукав через своїх знайомих.

"У ході проведення санкціонованого обшуку у правопорушника було виявлено та вилучено перероблений пістолет Retay Eaglex, який він також планував продати. Вилучену зброю направлено на експертизу. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Ужгороді місцевий мешканець, що є підозрюваним у незаконному поводженні зі зброєю, намагався збути гранату та патрони

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