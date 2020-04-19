В Одесской области из-за коронавирусной болезни скончался 60-летний медик
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Одесской области из-за последствий коронавирусной болезни скончался 60-летний медик, который был госпитализирован два дня назад. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика. Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - сообщил Куцый.
Он также отметил, что по состоянию на 19:30 19 апреля, подтверждено 137 случаев заболевания COVID-19 в Одесской области, поэтому призвал жителей Одесской обращаться к врачам, в случае обнаружения первых симптомов болезни.
Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на 9 утра 19 апреля, в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни, 141 человек умер.