На Одещині через коронавірусну хворобу помер 60-річний медик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На Одещині через наслідки коронавірусної хвороби помер 60-річний медик, якого було госпіталізовано два дні тому. Про це у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика. Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя", - повідомив Куций.
Він також зазначив, що станом на 19:30 19-го квітня, підтверджено 137 випадків захворювання на COVID-19 в Одеській області, тому закликав жителів Одещини звертатися до лікарів, у разі виявлення перших симптомів хвороби.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 9 годину 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний.