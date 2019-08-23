В Одесской области битой избили местного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Подольском районе Одесской области неизвестные с битой напали и избили депутата местного райсовета. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Мужчина 1964 года, директор одного из местных предприятий, стал жертвой разбойного нападения. Двое неустановленных лиц проникли в его квартиру связали его и избили битой. После чего открыто забрали деньги и скрылись с места происшествия.
Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами.
Начато расследование в рамках уголовного производства открытого по ст. 187 УК Украины (разбой).
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