Жителю Київщини оголосили підозру за скоєння двох злочинів в один день
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Жителю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу і грабежу у Черкаській області. Про це проінформували у пресслужбі прокуратури області, передає УНН.
Так, Уманською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні стосовно 36-річного жителя Київської області.
За даними слідства, 19 серпня цього року він з метою незаконного заволодіння чужим майном, завдав тілесні ушкодження працівнику товариства мисливців та рибалок "Уманське", викрав мисливську рушницю ТОЗ-34, після чого з викраденим майном зник з місця події.
Надалі із застосуванням викраденої мисливської зброї, перебуваючи в лісосмузі поблизу села Собківка, чоловік заволодів коштами та іншим майном місцевого жителя.
Наразі правопорушника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Львові озброєний зловмисник пограбував магазин.