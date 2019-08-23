Жителю Киевской области объявили подозрение за совершение двух преступлений в один день
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сообщено о подозрении злоумышленнику, который совершил разбойное нападение и грабеж в Черкасской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.
Так, Уманской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 36-летнего жителя Киевской области.
По данным следствия, 19 августа этого года он с целью незаконного завладения чужим имуществом, нанес телесные повреждения работнику общества охотников и рыболовов "Уманское", похитил охотничье ружье ТОЗ-34, после чего с похищенным имуществом скрылся с места происшествия.
В дальнейшем с применением похищенного охотничьего оружия, находясь в лесополосе вблизи села Собковка, мужчина завладел денежными средствами и иным имуществом местного жителя.
Сейчас правонарушитель задержан. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж) ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во Львове вооруженный злоумышленник ограбил магазин.