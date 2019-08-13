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У Львові озброєний чоловік у масці пограбував магазин

У Львові озброєний чоловік у масці пограбував магазин

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Львові озброєний зловмисник пограбував магазин, після його втечі у місті було введено план "Сирена". Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає УНН.

"12 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 17:00 в один з продуктових магазинів, розташований на вулиці Володимира Великого у Львові, забіг чоловік, обличчя якого було закрите балаклавою. Погрожуючи продавчині предметом, схожим на пістолет, він заволодів грошима з каси та втік", - повідомили у поліції.

Як зазначається, у місті було введено план "Сирена". Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації злочину.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині невідомі пограбували подружжя пенсіонерів.

Українські Національні Новини

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